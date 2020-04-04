{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Япония решила отложить начало сезона безвизовых обменов с РФ из-за коронавируса

Японская сторона указала на то, что подобные обмены осуществляются на специальном судне, в замкнутом пространстве, а их участники - пожилые люди

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отложить запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство Кyodo.

По его информации, в последние дни Россия и Япония обсуждали этот вопрос и выражали опасения по поводу пандемии и организации поездок в таких условиях. Кроме того, японская сторона указывала на то, что подобные обмены осуществляются на специальном судне, в замкнутом пространстве, а их участники - пожилые люди.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что Япония хотела бы с июля возобновить программу безвизовых обменов с жителями южной части Курил, однако будет учитывать непростую ситуацию с распространением коронавируса.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

В Японии к настоящему времени выявлено почти 3,9 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число пациентов с коронавирусом в Дагестане выросло в два раза
За прошедшие сутки в республике выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС