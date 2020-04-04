СМИ: Япония решила отложить начало сезона безвизовых обменов с РФ из-за коронавируса

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отложить запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство Кyodo.

По его информации, в последние дни Россия и Япония обсуждали этот вопрос и выражали опасения по поводу пандемии и организации поездок в таких условиях. Кроме того, японская сторона указывала на то, что подобные обмены осуществляются на специальном судне, в замкнутом пространстве, а их участники - пожилые люди.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что Япония хотела бы с июля возобновить программу безвизовых обменов с жителями южной части Курил, однако будет учитывать непростую ситуацию с распространением коронавируса.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

В Японии к настоящему времени выявлено почти 3,9 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии.