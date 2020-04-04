Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тыс.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах.

Выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли девять пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - говорится в сообщении штаба.

Ситуация в регионах

Согласно данным, новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах: Москва (434), Московская область (49), Санкт-Петербург (15), Брянская область (12), Ивановская область (10), Рязанская область (6), Ленинградская область (6), Костромская область (5), Республика Бурятия (4), Орловская область (3), Республика Коми (3), Чеченская Республика (3), Кировская область (3), Челябинская область (3), Алтайский край (3), Амурская область (3), Воронежская область (2), Тульская область (2), Ярославская область (2), Республика Адыгея (2), Белгородская область (1), Калужская область (1), Смоленская область (1), Тамбовская область (1), Вологодская область (1), Республика Северная Осетия (1), Республика Мордовия (1), Удмуртская Республика (1), Курганская область (1), Свердловская область (1), Омская область (1), Сахалинская область (1).

Отмечается, что также за сутки выздоровели 26 человек в Москве, 13 - в Московской области, пятеро - в Свердловской области, по двое - в Республике Крым и Псковской области. По одному человеку выписаны в Оренбургской и Волгоградской областях, Республике Хакасия, Рязанской области.

Семь летальных случаев зафиксированы за сутки в Москве, один в Костромской области и один в Приморском крае.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.