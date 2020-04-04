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Пандемия коронавируса нового типа

Школы Кабардино-Балкарии переходят на дистанционное обучение

При этом зарплата педагогов государственных и муниципальных учреждений региона сохранится в прежнем объеме

НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. Обучение в школах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) будет организовано с 6 по 30 апреля в дистанционно форме из-за коронавируса, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона.

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"С 6 по 30 апреля школы, колледжи и учреждения дополнительно образования КБР будут работать в дистанционном режиме. Педагоги должны находиться дома в режиме самоизоляции и вести занятия оттуда", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что зарплата педагогов государственных и муниципальных учреждений будет сохранена. В регионе не будут работать также и детские сады. Для детей, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях, организуют дежурные группы.

На 4 апреля в КБР зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом: шестеро вернулись из-за границы, двое заболели после контакта с зараженными. По данным Минздрава региона, один из заболевших находится в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные переносят болезнь в легкой форме. В госпитале остается 23 человек, 966 человек находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.

 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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