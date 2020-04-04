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Пандемия коронавируса нового типа

СПбГУ: интерес к русскому языку вырос в странах, которым РФ помогает бороться с пандемией

В связи с возникшим спросом вуз проведет онлайн-марафон по преподаванию русского языка как иностранного для преподавателей более 100 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) отмечает рекордный рост заявок от иностранцев на онлайн-курсы по преподаванию русского языка как иностранного (РКИ). Наибольший интерес отмечается у стран, которым Россия оказывает помощь в борьбе с новым коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза в субботу.

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"Сейчас количество заявок бьет все рекорды. За последнюю неделю мы получили более 500 обращений из более чем 80 стран. А за последний месяц всего более 1 тыс. обращений из более чем 100 стран. Особый рост интереса мы отмечаем в странах, которым Россия оказывает поддержку в условиях пандемии", - процитировали в пресс-службе директора центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрия Птюшкина.

Как отмечается в сообщении, в силу возросшего интереса к дисциплине СПбГУ проведет онлайн-марафон по преподаванию русского языка как иностранного для преподавателей более 100 стран. Весь апрель ведущие эксперты СПбГУ будут рассказывать о новых подходах к обучению, дадут рекомендации для кандидатов по подготовке к тестированию, поделятся накопленным опытом и наработками в сфере преподавания русского языка для делового общения.

В пресс-службе СПбГУ пояснили, что принять участие в вебинарах сможет любой желающий. Работа, проводимая вузом в области поддержки и популяризации русского языка в других странах является частью комплекса мероприятий по федеральному проекту "Экспорт образования" (входит в нацпроект "Образование").

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах. Выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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