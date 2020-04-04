Попова заявила, что Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

"У нас сегодня рассчитано несколько сценариев - и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", - сказала она.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.