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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова заявила, что Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

Глава Роспотребнадзора объяснила это принятием всех необходимых мер в предыдущие два месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация идет по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"У нас сегодня рассчитано несколько сценариев - и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", - сказала она.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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