Центр "Вектор" произвел 2 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. 2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На настоящий момент мы произвели уже 2 млн тестов, этого достаточно не только для того, чтобы закрыть все потребности регионов Российской Федерации, но и безвозмездно поставлять в целый широкий спектр стран, которым мы оказываем помощь в борьбе с данной инфекцией", - сказал он.

По его словам, Россия уже оказала помощь Киргизии, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Беларуси, а также Ирану, Венесуэле, КНДР, Сербии и другим. Кроме того, обращения приходили из Сингапура и США.

Максютов также пояснил, что когда тест-системы еще разрабатывали, живого вируса в наличии еще не было, поэтому чувствительность оценивалась по искусственным генетическим конструкциям, и она была изначально занижена. "Поэтому только тогда, когда уже появилась возможность проводить работу с живым вирусом, мы провели реально тестирование и показали высокую чувствительность", - добавил он.

Отечественные тест-системы прошли проверку по чувствительности и специфичности в Китае в начале февраля, куда было отправлено по два набора реагентов по 500 тестов в каждом.