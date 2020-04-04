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Пандемия коронавируса нового типа
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В России испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля

Испытания на людях начнутся к июню

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах, хорьках и низших приматах, они завершатся к концу апреля, и к июню начнутся испытания на людях, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки и начинаются исследования на низших приматах. <...> Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований. И последующий этап клинических исследований - уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях", - сказал он.

Максютов пояснил, что на основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 разных вариантов вакцины, которые будут исследованы в ходе лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава РФ - на клинические на людях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что это "достаточно непростой и не короткий этап". "Есть еще схема испытаний на добровольцах, тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом", - добавила она.

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