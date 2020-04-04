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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ предупредили об опасности коронавируса для молодых людей

В организации отметили, что это связано с широким распространением инфекции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Новый коронавирус из-за широкого распространения стал опасен и для молодых людей, ведущих здоровый образ жизни. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста, - сказала она. - В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни. Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый", - сказала она.

Представитель ВОЗ также отметила, что у молодых людей, заразившихся коронавирусом, наблюдаются серьезные симптомы и тяжелое течение болезни.

"Первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - напомнила Харрис.

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ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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