Москалькова находится на связи с МИД России по поддержке россиян за рубежом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на постоянной связи с МИД РФ по вопросу поддержки российских граждан, находящихся за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе уполномоченного.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что ведомство ожидает поступления 500 млн рублей для работы по заявлениям россиян, находящихся за рубежом. Она также заявила о готовности совместно работать с уполномоченными по правам человека РФ и субъектов РФ по решению гуманитарных вопросов соотечественников.

"Уполномоченный находится на постоянной связи с Министерством иностранных дел, ни одно обращение по вопросу возвращения российских граждан из-за границы на родину не остается без ответа, таким обращениям уделяется особое внимание и они находятся на личном контроле у федерального омбудсмена", - сообщили в пресс-службе Москальковой.

Там добавили, что уполномоченный направила в среду письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры для оказания помощи 2 тыс. российских граждан, которые не могут вернуться домой из Бангкока из-за отмены рейсов в связи с распространением коронавируса.

Как сообщила в пятницу Росавиация, действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено. Известно, что уже отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск.