Гендиректор "Вектора" считает, что новый коронавирус станет сезонным заболеванием

"Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа. Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжелых случаев", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Максютов также выразил уверенность в том, что этот вирус не был искусственно создан. "Новый коронавирус больше всего напоминает SARS, это вирус, который вызывал атипичную пневмонию в 2002-2003 году, сходство находится на уровне 80% по геному. <...> Ну 20% - это очень значительное отличие, для того, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно. Я уверен, что это природный вариант", - объяснил он.

Максютов также отметил, что коронавирус является более опасным для жизни и здоровья человека, чем вирус гриппа.

"Новый коронавирус - он на настоящий момент со средней летальностью 4,5%, сезонный грипп - ежегодно заболевает от 5 до 10% населения Земли, то есть - 500 млн человек. Летальность при этом намного ниже, всего 0,1%. Но если говорить о жизни и здоровье заболевшего человека и его близких, то, безусловно, принципиально более опасным является новый коронавирус, чем вирус гриппа", - сказал он.

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о нескольких сценариях развития ситуации. "Есть первый сценарий - все это повторит судьбу вируса атипичной пневмонии: прокатится, всех напугает, исчезнет после лета, да. Второй сценарий - да, вернется, где-то, может, в южном полушарии, там, в конце концов, зима начинается, и будет проходить по миру", - сказал он.