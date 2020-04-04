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Учебный год в ряде российских школ могут продлить до 8 июня

В Минпросвещения также сообщили, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена - 8 июня. Об этом сообщил в субботу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "Домашнего часа" на официальной странице Минпросвещения в "ВКонтакте".

"То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение, а информация, которая появляется об этом в интернете, не соответствует действительности.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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