Завершены основные работы на строительстве инфекционного центра в Новой Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, специалисты преступают к отделке медицинских корпусов. Об этом сообщил журналистам в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию, основные строительные, монтажные работы большинства корпусов закончены, осталось закончить монтажные работы на общежития. Сегодня можно уже разворачивать и отделочные работы, комплектацию и установку медицинского оборудования, как это уже сделано в одном из реанимационных отделений, где работы в высокой степени готовности", - сказал мэр.

Он добавил, что также на территории инфекционного центра продолжаются работы по строительству коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений и так далее. По словам мэра, на стройке в два раза увеличено количество рабочих, теперь их число превышает 10 тыс. человек.

"Не помню, чтобы на одном объекте когда-то в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники. Только для регулирования машин выставлено здесь более 50 регулировщиков движения. Стройка огромная, трудна, сложная, но я думаю, что она будет успешно завершена", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что на данный момент одной из приоритетных задач является комплектование медицинскими кадрами, также сложной задачей является комплектование медицинским высокотехнологичным оборудованием, "спрос на которое сейчас в мире просто огромен".

"По сути дела, работаем в режиме онлайн, запрашивая котировки, покупая и свозя сюда то оборудование, которое имеется в наличии. Это тоже очень сложный тяжелый процесс. Надеюсь, что в конечном итоге все сойдется в точке, когда больница заработает и примет своих первых пациентов", - заключил мэр.

О больнице и коронавирусе

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.