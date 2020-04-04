В Роспотребнадзоре уточнили, что число зараженных коронавирусом в Дагестане не изменилось

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану уточнило данные по зараженным коронавирусом в республике - их число не изменилось и составляет 25, возросло количество условно подтвержденных случаев с 41 до 50. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления.

"В Дагестане за последние сутки выявили 9 новых условно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего таких на сегодня в регионе 50, в том числе пять человек старше 65 лет и 11 детей. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, подтвержденных референс-центром в Москве, в республике не изменилось и составляет на сегодня 25", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего за период мониторинга обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2273 человека. "С начала периода мониторинга количество лиц, находившихся на изоляции, - 1705 человек, снято по истечении срока карантина - 479. В настоящее время находятся на карантине 1226 человек", - сказал он.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.