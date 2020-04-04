Российский барк "Крузенштерн" отменил заходы в Марокко и Израиль из-за нового коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Российский барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическую экспедицию в рамках кругосветного плавания парусников Росрыболовства "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменил заходы в порты Марокко и Израиля из-за пандемии нового коронавируса. В субботу парусник покинул испанский Лас-Пальмас и продолжает участие в экспедиции, сообщили ТАСС в медиацентре кругосветки.

"Сегодня учебный парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту завершил пребывание в испанском порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В связи с введением в ряде стран карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 из маршрута плавания парусника "Крузенштерн" исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль). Планируется, что следующим портом захода станет черноморский порт Новороссийск", - рассказали в медиацентре.

Как сообщалось, барк "Крузенштерн" зашел в Лас-Пальмас 1 апреля. Паруснику было отведено место стоянки в так называемой стерильной зоне порта. Это сделано для того, чтобы в максимальной степени исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при операциях пополнения запасов судна.

С учетом ситуации связанной с пандемией коронавируса в Испании, в целях сохранения здоровья членов экипажа и курсантов-практикантов, на паруснике не проводились официальные встречи и мероприятия, не было и традиционного при заходах в иностранные порты "открытого борта", выход с судна на берег был отменен.

"За время четырёхдневной стоянки на корабле, до установленных норм, были пополнены запасы топлива, воды, технических жидкостей и продовольствия", - отметили в медиацентре.

Барк "Крузенштерн" вышел в плавание из Калининграда 8 декабря 2019 года. За время экспедиции им пройдено более 16 тыс. морских миль, совершены заходы в порты Санта-Крус-де-Тенерифе, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Ушуайя и Буэнос Айрес.

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященном 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы, участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря.

Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.