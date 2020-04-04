Чешские ветераны возмущены сносом памятника маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Чешские ветераны Второй мировой войны возмущены действиями муниципальных властей в столице страны, демонтировавших в пятницу памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады на административной территории района Прага-6. Об этом в субботу заявил ТАСС председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг.

"Снос монумента выдающемуся советскому маршалу, спасшему Прагу от уничтожения, является кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов, - подчеркнул он. - Это политически мотивированное решение абсолютно безграмотных в истории муниципальных политиков".

Шнеберг в 14-летнем возрасте с отцом, матерью и двумя братьями принял участие в Пражском восстании (5-8 мая 1945 года). С 5 мая с оружием в руках он защищал баррикады от атак нацистов, а 9 мая вместе с сотнями тысяч жителей чешской столицы встречал советских воинов-освободителей.

"Если бы Конев не смог быстро преодолеть сопротивление миллионной группировки войск нацистов, находившейся в начале мая в Чехии, то Прага точно была бы разрушена. Красноармейцы вели многочисленные бои с гитлеровцами. Они были особенно ожесточенными в районе Прага-6, где был установлен памятник легендарному командующему 1-го Украинского фронта", - сказал Шнеберг.

Демонтаж памятника маршалу, по его мнению, является очередной попыткой принизить роль СССР в освобождении Праги, Чехии и других стран Европы. Как считает ветеран, действия муниципальных властей шестого пражского района играют на руку тем, кто исподтишка героизирует Третий рейх.

Реакция России

Российская сторона в связи с демонтажем монумента советскому военачальнику выразила МИД Чехии решительный протест. Как подчеркнуло в пятницу посольство РФ в распространенном комментарии, своими "провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений". В диппредставительстве заявили, что снос памятника "не останется без соответствующей реакции российской стороны".

О памятнике

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в "Музее ХХ века". Средства на его создание якобы готова выделить мэрия Праги, однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором был установлен памятник на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.