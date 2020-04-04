Нарколог Минздрава выступил за ограничение продаж табака и алкоголя на время изоляции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что продажу алкогольной, в частности крепкого алкоголя, и табачной продукции на период самоизоляции следует ограничить в России на государственном уровне в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. По его словам, употребление алкогольных напитков может усугубить течение COVID-19 в случае заражения.

"Мы все время призываем к тому, чтобы пили меньше, но поскольку не всех можно убедить этим, и не все нас врачей хотят слушать, наверное, нужны и государственные меры по ограничению продаж. Прежде всего за счет ограничения продажи крепких алкогольных напитков - по времени, по месту, карантин значит карантин, - сказал Брюн в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС. - Алкоголь и табак очень облегчают заражение вирусом и утяжеляют течение заболевания".

По словам нарколога, курение может нанести еще больше вреда организму, чем алкоголь, так как он влияет непосредственно на легкие. "С табаком еще хуже, поскольку дым, смолы, продукты горения, которые непосредственно влияют на ткань легких и ухудшают ее состояние. Вирус будет более разрушительно действовать на легкие, и я думаю, что многие пневмонии которые развиваются, кроме людей из групп риска, развиваются у курильщиков", - отметил он.

Ранее власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя. Депутаты Заксобрания Красноярского края также сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе - теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Такая же ограничительная мера действует в Башкирии и еще некоторых регионах страны. Минпромторг РФ рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголя без крайне необходимости, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Отвечая на вопрос, не будут ли люди употреблять больше контрафакта, Брюн отметил, что люди в нашей стране благоразумны и не будут идти на такие шаги. "Большинство людей позитивны и благонамеренны, людей которые безумно потребляют алкоголь не так много среди людей в популяции в целом. Поэтом у я думаю никаких серьезных последствий, такие ограничения [алкоголя] не принесут, - считает он. - Ситуация крайне необычна, рискованна и думаю, что подавляющее число людей все таки будут принимать правильные решения".