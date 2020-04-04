Активист Котов заявил, что доволен условиями содержания в московском СИЗО-7

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Активист Константин Котов, осужденный за неоднократные нарушения правил проведения митинга, содержится в общей камере СИЗО-7 в столичном районе Капотня и доволен условиями содержания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльдар Гароз.

"По моей информации, Котов находится в общей камере. Он сам очень доволен условиями содержания, говорит, что они гораздо лучше чем в ИК-2 Владимирской области, где он находился ранее. В частности, Константин рад, что теперь можно неограниченно пить чай", - сказал Гароз. По словам адвоката, в СИЗО есть проблемы с противоэпидемическими мероприятиями. "Как и во всех столичных изоляторах, там нет масок для заключенных, а тех, кто имеет симптомы ОРВИ, не изолируют от остальных арестантов", - добавил адвокат.

Котова этапировали в Москву для повторного рассмотрения жалобы на его приговор.

О приговоре

Котова осудили в сентябре 2019 года на четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Московского городского суда. Судебное заседание назначено на 14 апреля.

Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в которой приговор назван чрезмерно суровым. Защита настаивала на отмене приговора как незаконного. Кассационный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, о чем его не просила ни одна из сторон.

Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей.

19 декабря прошлого года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит все обстоятельства дела Котова, и поручил Генпрокуратуре РФ "организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова" и "при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования". Ответственным за исполнение поручения был назначен генеральный прокурор Игорь Краснов.