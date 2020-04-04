{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Александринский театр перенес онлайн-премьеру спектакля "Нана" из-за коронавируса

Постановочная группа спектакля не смогла прилететь в город из-за закрытия границ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Старейший в Петербурге Александринский театр перенес заявленную ранее онлайн-премьеру спектакля "Нана" режиссера Андрия Жолдака на неопределенный срок. Такое решение было принято, потому что постановочная группа спектакля не смогла прилететь в Петербург из-за закрытия границ вследствие распространения нового коронавируса, говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

Александринский театр 18 марта сообщил о том, что учреждение временно закрывается для посетителей из-за пандемии коронавируса. Поэтому спектакли планировали ставить в пустом зале, транслируя их онлайн в социальных сетях. В число спектаклей, которые должны были пройти в новом режиме, вошел и премьерный показ спектакля "Нана".

"Заключительный этап выпуска премьеры был существенно сокращен. В связи с прекращением воздушного сообщения постановочная команда была вынуждена уехать раньше, чем были запланированы прогоны спектакля. В этой ситуации администрация театра сочла невозможной организацию онлайн-премьеры спектакля в отсутствии его создателей и приняла сложное, но единственно возможное в сложившихся обстоятельствах решение отложить премьеру спектакля на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Как заверили в театре, зрители, которые купили билеты на майские показы премьеры, могут их сдать, обратившись в театр. Новая дата премьеры будет объявлена позднее.

Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина) был учрежден в 1756 году. После Октябрьской революции, в 1919 г. он получил звание - академический. Сегодня в труппу театра входят народные артисты России Игорь Волков, Эра Зиганшина, Сергей Паршин, Светлана Смирнова, Нина Ургант, Петр Семак и другие.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Россия договорилась с Китаем о поставках еще 80 млн масок и 1 млн защитных костюмов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС