Александринский театр перенес онлайн-премьеру спектакля "Нана" из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Старейший в Петербурге Александринский театр перенес заявленную ранее онлайн-премьеру спектакля "Нана" режиссера Андрия Жолдака на неопределенный срок. Такое решение было принято, потому что постановочная группа спектакля не смогла прилететь в Петербург из-за закрытия границ вследствие распространения нового коронавируса, говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

Александринский театр 18 марта сообщил о том, что учреждение временно закрывается для посетителей из-за пандемии коронавируса. Поэтому спектакли планировали ставить в пустом зале, транслируя их онлайн в социальных сетях. В число спектаклей, которые должны были пройти в новом режиме, вошел и премьерный показ спектакля "Нана".

"Заключительный этап выпуска премьеры был существенно сокращен. В связи с прекращением воздушного сообщения постановочная команда была вынуждена уехать раньше, чем были запланированы прогоны спектакля. В этой ситуации администрация театра сочла невозможной организацию онлайн-премьеры спектакля в отсутствии его создателей и приняла сложное, но единственно возможное в сложившихся обстоятельствах решение отложить премьеру спектакля на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Как заверили в театре, зрители, которые купили билеты на майские показы премьеры, могут их сдать, обратившись в театр. Новая дата премьеры будет объявлена позднее.

Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина) был учрежден в 1756 году. После Октябрьской революции, в 1919 г. он получил звание - академический. Сегодня в труппу театра входят народные артисты России Игорь Волков, Эра Зиганшина, Сергей Паршин, Светлана Смирнова, Нина Ургант, Петр Семак и другие.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.