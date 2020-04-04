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Пандемия коронавируса нового типа

Pais: правительство Испании решило продлить режим повышенной готовности до 26 апреля

В королевстве уже обнаружили около 125 тыс. заболевших

МАДРИД, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании решило попросить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлить действие режима повышенной готовности до 26 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

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Введение режима на 15 дней было одобрено 14 марта Советом министров Испании. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Действие режима может быть продлено при одобрении парламента.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В королевстве уже обнаружено около 125 тыс. заболевших, 11 744 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

 

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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