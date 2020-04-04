В Сербии заявили, что эпицентром распространения коронавируса в стране стал город Валево

"Ситуация в городе действительно очень тревожная; действительно, Валево - эпицентр эпидемии. Фактом является то, что у нас большое число заболевших и большое число умерших. Заболело огромное число врачей", - заявила она.

По словам Антич, распространение коронавируса в городе с населением 60 тыс. человек (вместе с окрестными селами - 90 тыс.) началось в конце февраля после масштабного празднования юбилея одного из жителей. "С того момента первые люди начали поступать с симптомами. После этого у нас было огромное число контактов заразившихся, а в какой-то момент все городское управление здравоохранения в полном составе ушло на изоляцию. Мы, городская поликлиника, взяли функции управления на себя, со вчерашнего дня я возглавляю оперативно-экспертный штаб, но у меня нет ни базы данных, ни доступа к эпидемиологическим отчетам. Последний отчет, которым я располагаю, - от 15 марта", - рассказала врач.

По словам Антич, у нее есть подозрения, что случаи заболевания намеренно скрывались. "Видимо, утаивались симптомы, скрывались случаи заражения, сейчас приходят люди сразу с тяжелыми симптомами и воспалением легких. Наибольшая проблема в том, что люди не говорят, где были и с кем контактировали, - отметила врач. - Я считаю, что городу необходим 24-часовой комендантский час на две недели, и уже тогда мы определим, кто болен, а кто нет".

При этом Антич заявила, что город принял все меры защиты намного раньше, чем это сделало правительство в целом по стране. "Открыта коронавирусная приемная, которая работает 24 часа в сутки. Был ограничен рабочий день, закрыли объекты, но люди продолжают нарушать введенные запреты", - отметила она. Одной из проблем является отсутствие единого центра управления медиками, поскольку общая больница в Валево находится под управлением государства, а поликлиника - под городским управлением, а свести мощности медучреждений воедино не удается.

Нет тестов и оборудования

По данным главврача, официальные отчеты о 58 инфицированных в городе сильно занижены. Настоящие объемы заражения не поддаются оценке. При этом пациентов с особо тяжелыми случаями заболевания эвакуируют в приемные центры в Белграде.

"В Белград увезли главу приемного отделения больницы с двусторонней пневмонией, вчера она проводила коллегию, значит, вся кардиология должна быть закрыта. В отделении гематологии по непонятным причинам 10 дней находился пациент с коронавирусом, он перевезен в тяжелом состоянии в Белград. Гинеколог вчера госпитализирован в Белград, травматолог также госпитализирован в Белград, умер больничный электрик, главная медсестра отделения ортопедии госпитализирована в Белградскую клинику. Тяжело сказать, что ситуация в больнице в порядке", - заявила Антич.

При этом, по ее словам, городу катастрофически не хватает тестов на коронавирус. На 90 тыс. жителей и почти 130 врачей на изоляции Валевская городская поликлиника располагает только 50 тестами. "У нас нет достаточного числа тестов на вирус. Каждый день заболевают новые врачи, в изолированном отделе здравоохранения - 70 человек, всех надо тестировать, у меня в поликлинике - 56 изолированных медиков и немедиков. При этом для нас приоритет - пациенты. Мы получили 50 тестов, которые я должна распределить между нуждающимися. Действительно, это катастрофа", - рассказала врач.

В городе также не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В распоряжении больницы находятся шесть ИВЛ, у службы скорой помощи - еще три, из которых один является немобильным.

Российская помощь

Врачи и жители Валево с воодушевлением восприняли информацию о прибытии 11 самолетов с помощью из России. Антич выразила надежду, что Валево войдет в список городов, куда направят российских военных медиков. "Нужно, чтобы кто-то серьезно позаботился о городе, поскольку ситуация выходит за любые возможные рамки. Без оперативных мер результаты могут быть самые плачевные", - считает медик.