РПЦ в Таиланде переходит на трансляцию богослужений через интернет из-за коронавируса

БАНГКОК, 4 апреля. /ТАСС/. Таиландское епархиальное управление переходит на трансляцию богослужений через интернет из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель Русской православной церкви (РПЦ) в Таиланде архимандрит Олег Черепанин.

"В связи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, которые были приняты правительством Таиланда, а также для утешения православных верующих, находящихся во временной изоляции, с праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и до отдания праздника Святой Пасхи (19 апреля) начинается трансляция соборных богослужений через социальную сеть Facebook, - рассказал священнослужитель. - Духовенству епархии предписано довести данную информацию до сведения прихожан". "Трансляция служб будет вестись из Свято-Николаевского собора, находящегося в Бангкоке", - пояснил архимандрит.

В Таиланде, где более 90% населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись 10 православных церквей, а также духовное училище. В курортной Паттайе, где русская община наиболее широко представлена, действуют уже два православных прихода.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2 тыс., вылечились 612 человек, 20 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима будет грозить до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.