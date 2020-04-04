В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Большая часть пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем уже на территории страны. Об этом сообщила в субботу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из всего количества заболевших, которые зафиксированы на территории Российской Федерации, 808 случаев - это привезенные случаи, 2 854 случая - заболевшие по контакту от тех, кто приехал, и 487 - это цифра, которую мы сейчас разбираем, имея в виду отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь как контактным", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что завоз новых случаев коронавирусной инфекции в Россию происходил из 73 стран, среди лидеров - Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

"У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция - вы знаете, что их больше 170 - завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она.

По словам Голиковой, наибольшее число случаев заражения коронавирусом в РФ зафиксировано у людей старшего возраста с хроническими заболеваниями.

"Пока у нас все-таки это держится в сторону более старших возрастов. К сожалению, как вы знаете, на сегодня в РФ зарегистрированы 43 смерти - это люди старших возрастов - не просто старшие возраста, а люди, которые отягощены серьезными хроническими заболеваниями, и на фоне этих заболеваний присоединившуюся новую коронавирусную инфекцию", - сказала она.

Случаи заражения детей

По словам Голиковой, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией у детей и россиян не старшего возраста являются завозными либо контактными.

"Я вынуждена констатировать, что заболевания среди детей и среди граждан не старшего поколения либо завозные, либо контактные от завозных. И мы это очень четко увидели, начиная с марта, и тогда, к сожалению, мы не были услышаны: мы обращались к нашим гражданам на первых этапах работы нашего штаба - не ездить за рубеж нашей родины, потому что мы понимали на тот момент, каким образом распространяется инфекция, и любое попадание в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ. Собственно, это мы и получили после февральских праздников, а затем мартовских", - сказала она.

Ситуация в регионах

По словам Голиковой, Москва, Республика Коми и Бурятия входят в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей.

"Хочу сказать, что мы считаем лидеров не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества [заразившихся] граждан, которые приходятся на 100 тыс. [человек] населения. Это очень важно, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не показателю заболевших", - отметила Голикова.

"Соответственно, на первом месте Москва, на втором - Республика Коми, затем Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область", - перечислила вице-премьер.

Борьба с распространением коронавируса

Голикова заявила, что борьба с распространением коронавируса в России ведется не идеально, но ее участники делают все возможное для спасения человеческих жизней.

"Не нужно мерить ситуацию по количеству заболевших, - призвала она. - Даже если количество заболевших будет расти, это значит, что мы стали лучше выявлять, тестировать".

"Нам главное сейчас - не допускать смертей, бороться за каждую человеческую жизнь, давать нашим врачам работать, сделать все возможное, чтобы система здравоохранения была готова. Я не могу вам сказать, что все идеально, это было бы неправильно, но хочу сказать, что все стараются. Все делают все возможное для того, чтобы спасать человеческие жизни", - добавила вице-премьер.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.