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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова сообщила, что коронавирус в 96% случаев передается капельным путем

По словам главы Роспотребнадзора, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа в 96% случаев передается капельным путем, сообщила журналистам в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем - 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей - это воздушный путь", - сказала она.

По словам Поповой, "вирус тяжелый и передается в капле". Этим, добавила Попова, и определяется ряд введенных мер. "Мы знаем, что индекс репродукции этого заболевания [таков, что] один заболевший с яркой клиникой способен заразить трех человек. Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека. Из этого строятся все математические модели, расчеты", - добавила глава Роспотребнадзора. Также, по ее словам, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Попова отметила, что один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек.

"Мы знаем, что индекс репродукции этого заболевания [таков, что] один заболевший с яркой клиникой способен заразить трех человек. Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека. Из этого строятся все математические модели, расчеты", - сказала глава Роспотребнадзора.

Также, по ее словам, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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