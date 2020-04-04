В России зарегистрировали 235 случаев заражения детей коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали в России 235 случаев заражения детей коронавирусом, тяжелобольных среди них нет. Об этом в субботу журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей. И у 17 из них сегодня протекает пневмония. К счастью, "тяжелых" детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что "все наши меры по разобщению, по приостановлению работы школ и детских садов и так далее" направлены на то, чтобы защитить и детей, и лиц среднего возраста.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.