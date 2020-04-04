Попова сообщила, что в России на коронавирус тестируют 34-37 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 34-37 тыс. человек в сутки проходят тестирование на коронавирус в России, и этот показатель будет расти, сообщила в субботу журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы сегодня тестируем порядка 34-37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество", - сказала она.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.