Голикова: Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия не прекращает вывоз граждан из-за рубежа, а только приостанавливает, чтобы четко понимать, в каком количестве и куда они вернутся. Об этом заявила в субботу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Почему введен временный тайм-аут вывоза из-за рубежа наших граждан? Временный тайм-аут - это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ", - сказала она.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет Голикова, говорили, что полеты возобновятся в понедельник.