{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Обновлено 

Голикова: Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут

Суббота и воскресенье отведены для формирования списков, уточнила вице-премьер
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия не прекращает вывоз граждан из-за рубежа, а только приостанавливает, чтобы четко понимать, в каком количестве и куда они вернутся. Об этом заявила в субботу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Почему введен временный тайм-аут вывоза из-за рубежа наших граждан? Временный тайм-аут - это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ", - сказала она.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет Голикова, говорили, что полеты возобновятся в понедельник.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
В якутском зоопарке впервые показали новорожденного белого медвежонка
Зоопарк планирует запустить конкурс на своем портале и на страницах в соцсетях, чтобы выбрать имя медвежонку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС