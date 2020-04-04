В Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет всплеска заболеваемости пневмонией и гриппом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не фиксирует всплеска заболеваемости гриппом и пневмонией в стране, в нескольких регионах идет обычный весенний рост числа заболевших гриппом. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на брифинге в субботу.

"На сегодняшний день хочу сказать вам, что значимых изменений эпидемиологических ни в заболеваемости гриппом, ни в заболеваемости пневмонией, какого-то всплеска, который необъясним с точки зрения эпидемиологии гриппа или ОРВИ, нет. Есть несколько регионов, где мы наблюдаем обычный весенний подъем гриппа, но это грипп весь диагностирован", - сказала она.