В Минпромторге заявили, что Россия в ближайшие три месяца выпустит 6 тыс. аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия планирует в ближайшие три месяца выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в том числе 500 в апреле. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

"В апреле будет произведено и поставлено около 500 аппаратов ИВЛ, в мае месяце уже выделена цифра 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ. В июне месяце мы планируем выйти на 3 тыс. аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства", - сказал он.

По его словам, России удалось форсировано развить производство аппаратов ИВЛ. Для этого предприняты соответствующие усилия в том числе и промышленных предприятий таких, как госкорпорация "Ростех" и входящее в нее АО КРЭТ, заявил Цыб. Он добавил, что все эти аппараты направляются в субъекты РФ и организации по согласованию с министерством здравоохранения.