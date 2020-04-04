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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные дезинфицируют в день три-четыре пансионата в Италии

Генерал-майор Сергей Кикоть отметил, что ситуация в Италии непростая, но паники не наблюдается

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские военные проводят дезинфекцию в трех-четырех пансионатах для пожилых людей на севере Италии ежедневно. Об этом сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

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"Более 100 российских специалистов, а также специальная техника 25 марта прибыли в Бергамо и осуществляют комплекс противоэпидемических мероприятий в пансионатах для пожилых людей, расположенных в области Ломбардия (север Италии - прим. ТАСС). Ежедневно задействованы расчеты мобильных дезинфекционных комплексов, авторазливочные станции и врачи-эпидемиологи. Каждый день в трех-четырех пансионатах в различных населенных пунктах провинции наши специалисты совместно с итальянскими военнослужащими проводят дезинфекцию внутренних помещений этих пансионатов, прилегающих к ним территорий и дорог с твердым покрытием", - сказал он.

Кикоть также отметил, что ситуация в Италии непростая, но паники не наблюдается. "В основном соблюдается режим самоизоляции. Необходимые службы работают. Внешне обстановка выглядит стабильной, но на самом деле, когда посещаешь эти учреждения, узнаешь статистику <...>, обстановка остается пока еще тяжелой. Мы надеемся, что она уже перешла в стадию более-менее управляемой", - добавил он.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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