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Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре отметили рекордный рост инфицированных коронавирусом

Власти страны сообщили о 75 новых случаях заражения за сутки

СИНГАПУР, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о 75 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения вируса в стране 23 января. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Минздрава.

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"В большинстве случаев заражение происходит непосредственно в Сингапуре, лишь шестеро были инфицированы, находясь за рубежом", - указывается в сообщении. "Общее число подтвержденных случаев на данный момент составляет 1 189, за сутки увеличилось на 75", - уточнили в ведомстве.

"На сегодняшний день из больниц выписаны 297 пациентов", - говорится в заявлении. Вместе с тем в субботу поступила информация еще об одной жертве коронавируса, общее число летальных исходов достигло шести.

Премьер-министр Ли Сянь Лун 3 апреля выступил со специальным обращением к народу, в котором сообщил о введении дополнительных ограничений в связи с распространением вируса. В частности, с 7 апреля в городе-государстве будут закрыты все основные объекты, кроме имеющих жизненную необходимость. Открытыми останутся лишь продовольственные магазины, аптеки, общественный транспорт и ряд других критически важных объектов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

 

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СингапурПандемия коронавируса нового типа
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