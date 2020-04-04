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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за коронавируса

В регионе всего зафиксировано 59 случаев заражения новой вирусной инфекцией

СЫКТЫВКАР, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за распространения коронавируса - Княжпогостскую ЦРБ. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

На 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заражения, в том числе три новых за последние сутки. Два пациента умерли, один выздоровел и выписался. Большой очаг инфекции зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара, где 55 заболевших, она закрыта на карантин. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

"Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован. Реанимационное и неврологические отделения Княжпогостской центральной районной больницы функционируют в условиях карантинного режима", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, карантин был введен после того, как одна из пациенток Княжпогостской ЦРБ, женщина 1948 года рождения умерла, у нее был подтвержден коронавирус. По информации Минздрава Коми, в лечебном учреждении введен комплекс карантинных мероприятий, направленных на локализацию очага инфекции и недопущения ее распространения, "персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантинного режима".

Глава региона Сергей Гапликов второго апреля подал в отставку, и президент РФ Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава России. Представляя его властям в регионе, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан отменил, что очень рассчитывает на опыт Уйбы в решении проблемы с коронавирусом в Коми.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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