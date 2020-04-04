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Пандемия коронавируса нового типа

ABC: у 114 полицейских Детройта выявили коронавирус

Начальник полиции города Джеймс Крэйг сообщил, что около 500 его подчиненных предписано в обязательном порядке соблюдать режим карантина

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Медики выявили у начальника полиции Детройта (штат Мичиган) Джеймса Крэйга и 113 его подчиненных заболевание, вызываемое новым коронавирусом, двое полицейских умерли. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на Крэйга.

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Согласно публикации, шеф полиции информировал, что около 500 его подчиненных предписано в обязательном порядке соблюдать режим карантина. "Управление заняло очень агрессивную позицию в данном вопросе, чтобы сберечь кадровый состав. Когда мы приступили к карантинным мерам, некоторые жаловались на то, что мы перегибаем палку. Я убежден, что мы поступаем правильно", - цитирует телекомпания Крэйга.

Он подтвердил, что соблюдает режим самоизоляции, который не мешает ему руководить управлением полиции Детройта из дома.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 278,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 163 инфицированных, выздоровели 9 920 человек. В штате Мичиган подтверждено свыше 12,6 тыс. случаев заражения и 478 смертей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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