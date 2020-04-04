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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в РФ

В частности, МИД должен представлять списки получивших помощь россиян в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ установило порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

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"Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно обеспечь на едином портале госуслуг запуск и функционирование электронной формы заявления об оказании помощи для нуждающихся граждан и ежедневно направлять информацию в Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел для проверки и принятия решения об оказании помощи. МИД в свою очередь должен представлять списки получивших помощь россиян в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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