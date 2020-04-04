Захарова сообщила, что оставшиеся за рубежом россияне получат выплаты в ближайшее время

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МИД РФ получил выделенные правительством средства на оказание помощи россиянам за рубежом, которые не могут вернуться в Россию и нуждаются в финансовой помощи. В ближайшее время деньги будут направлены гражданам, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поступили на счет МИД", - заявила дипломат.

Она сообщила, что в МИД начинает работать комиссия по оказанию социальной поддержки россиянам за рубежом. "Первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время. Также в понедельник возобновится работа по формированию графика прилета россиян, как об этом сегодня было заявлено руководителем оперативного штаба Татьяной Алексеевной Голиковой", - пояснила Захарова.

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений в связи с коронавирусом. МИД РФ поручено организовать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.