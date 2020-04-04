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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: весь медперсонал больницы города Чуприя в Сербии заразился коронавирусом

По данным агентства TANJUG, 18 медиков во главе с главврачом изолированы в нескольких отделениях

БЕЛГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Главврач и 17 врачей и медсестер Общей больницы города Чуприя в Сербии заразились коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство TANJUG.

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По его данным, 18 медиков во главе с главврачом изолированы в нескольких отделениях. Оперативный штаб по борьбе с вирусом принял решение тестировать всех работников учреждения, а здания больницы, поликлиники и городского сектора здравоохранения полностью продезинфицировать.

По словам и.о. главврача Ивана Милоевича, семь из 18 медиков госпитализированы, одна медсестра находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Член национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Бранимир Несторович ранее сообщил, что медучреждения Чуприи будут дезинфицироваться российскими специалистами, прибывшими в Сербию.

По данным Института общественного здоровья Сербии, в Чуприи зафиксировано 50 инфицированных. Всего в Сербии, по последним данным, заразились 1476 человек, количество летальных исходов увеличилось до 44. Ранее Сербия запросила помощи в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. Чуприя наряду с Валево и Белградом является одним из очагов распространения коронавируса в стране.

3-4 апреля самолеты ВКС доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В пятницу на аэродроме Батайница состоялись первые консультации российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи. Предлагается использовать российские врачебно-сестринские бригады в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде. Специалистов войск РХБЗ Минобороны России планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка-Топола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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