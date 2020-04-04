В ВОЗ прокомментировали информацию о том, что 15% кошек в Ухане инфицированы коронавирусом

ЖЕНЕВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. Сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет, заявил в субботу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя сообщения из Китая о том, что около 15% кошек в Ухане, согласно проведенному там исследованию, инфицированы коронавирусом.

"Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) в отдельных случаях заражены этой болезнью", - сказал Язаревич. "Тем не менее на настоящий момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь", - констатировал он.

Как подчеркнул Язаревич, ВОЗ "осуществляет тщательный мониторинг этих случаев вместе с национальными властями и Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE) в целях изучения этого вопроса". Язаревич напомнил, что, согласно данным OIE, основной путь распространения COVID-19 - это "передача от человека к человеку". Однако "существует возможность того, что некоторые животные заражаются через тесный контакт с инфицированными людьми", сказал он. В ВОЗ считают, что больные COVID-19 люди "должны ограничить контакты с домашними животными, когда занимаются с ними и заботятся о них, и следовать основным правилам соблюдения гигиены", отметил представитель организации.

Согласно статье, опубликованной ранее в электронной библиотеке bioRxiv, китайские ветеринары собрали образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек, живущих на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них заражены коронавирусом нового типа. Как именно заразились бродячие кошки, ученые пока сказать не могут.

OIE сообщила 3 апреля о случае передачи коронавируса от человека к кошке, зарегистрированном в Гонконге. На сайте организации говорится, что "кошка была помещена на карантин 30 марта 2020 года после того, как ее владелец был госпитализирован с признаками заболевания COVID-19". Каких-либо специфических симптомов у животного отмечено не было.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.