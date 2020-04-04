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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга получили из федерального бюджета 3,5 млрд на оснащение больниц койками

В городе уже имеется 2644 койки для приема пациентов с коронавирусом, к 25 апреля будет организовано еще 2767 коек, отметили в пресс-службе губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга получили 3,5 млрд рублей, перечисленных федеральным правительством, для оснащения городских медицинских учреждений койками для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

"Сегодня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Бегловым, [Беглов] доложил, что поручение президента выполнено: федеральное правительство перечислило 3,5 млрд рублей на оснащение коек, которые разворачивают в городских больницах для оказания помощи больным с COVID-19", - говорится сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас в городе уже имеется 2644 койки для приема пациентов с коронавирусом. К 25 апреля будет организовано еще 2767 коек. Согласно указаниям Минздрава, 70% всех коек должны быть оснащены кислородным оборудованием, из них 50% - аппаратом ИВЛ и кардиомонитором.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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