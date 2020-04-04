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Пандемия коронавируса нового типа

Журналист Антон Красовский представил фильм о врачах больницы в Коммунарке

Согласно финальным титрам, вся съемочная группа находится на карантине, сам Красовский сдавать тест на коронавирус пока не планирует

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Журналист Антон Красовский выпустил новый фильм из цикла "Эпидемия" - "Коммунарка. Наши герои". Картина рассказывает о работе врачей 40-й московской больницы в Коммунарке, где на данный момент находятся на лечении пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

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"Я считаю, что люди должны знать, как все это устроено. Нужно понимать, что это делает не один врач, условно Денис Николаевич [Проценко, главный врач больницы], а таких людей 200, 300, 500, и от них зависят человеческие жизни. Интересно узнать вообще, как устроены подобного рода механизмы, как делаются компьютерные томографии, анализы. Интересно узнать, о чем думают люди, которые завтра придут к тебе в реанимацию, боятся они тебя или не боятся, гордятся, что работают, спасая твою жизнь или не гордятся", - рассказал ТАСС Красовский.

По его словам, целью создания фильма было дать понять людям, что с ними работают такие же люди, как и они сами. "Мы все можем оказаться в разных обстоятельствах, и врачи оказываются в тех же самых обстоятельствах, в которых оказываемся мы", - добавил автор фильма.

В течение фильма Красовский спрашивает своих героев, не страшно ли им ежедневно находится рядом с больными. Сам же журналист поделился, что во время съемок ему было не страшно, так как он много времени работает в общественном здравоохранении, и ему хорошо известно, что это такое. "Общественное здравоохранение внутри довольно серьезной вирусной инфекции в стране - ВИЧ, а я являюсь сейчас председателем совета фонда "СПИД.Центр". <…> Я понимаю, как люди живут с разными вирусами, это моя профессия, меня это не пугает", - отметил он.

Согласно финальным титрам фильма, вся съемочная группа находится на карантине. Красовский сдавать тест на коронавирус пока не планирует. "Будут у меня симптомы, буду сдавать тест, зачем перегружать общественное здравоохранение и самого себя нервировать", - считает он.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусом. В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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