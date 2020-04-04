В общежитии вахтовиков в Ленинградской области у одного из рабочих обнаружен коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у одного из вахтовиков в общежитии в городе Тихвин в Ленинградской области. В настоящее время в здании на карантин закрыт 121 рабочий, сообщил ТАСС в субботу глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

"Общежитие вахтовиков по адресу улица Московская, 1а закрыли, потому что у одного из рабочих обнаружен коронавирус. Там на карантине 121 человек, все, кто с ним контактировал. Это приезжие вахтовики, которые работали на Тихвинском вагоностроительном заводе", - сказал Лазаревич.

По его словам, сейчас завод обеспечивает вахтовиков всем необходимым, в частности питанием. Заболевшего рабочего доставили в инфекционное отделение.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.