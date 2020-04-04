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Пандемия коронавируса нового типа

Медведчук упрекнул Минздрав Украины за отсутствие памятки о коронавирусе на русском языке

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал это очередным доказательством целенаправленной политики властей по дискриминации русскоязычного населения

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Ситуация, при которой на Украине памятка с правилами защиты от коронавируса выпущена на украинском языке и языках национальных меньшинств, но ее русский вариант отсутствует, стала очередным доказательством целенаправленной политики властей по дискриминации русскоязычного населения. Об этом в субботу заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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Ранее Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры опубликовали рекомендации для противодействия распространению коронавирусной инфекции на украинском, а также польском, крымско-татарском, венгерском и румынском языках. Однако материалы на русском языке так и не появились.

"Это очередная циничная акция действующей власти во главе с президентом [Владимиром] Зеленским, направленная на ограничение прав русскоязычных граждан. Более того, в условиях реальной угрозы жизни и здоровью людей это не только дискриминация миллионов граждан по языковому признаку, но и фактор, увеличивающий риск заражения", - цитирует его слова пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что "в связи с особенностями проживания русскоязычных граждан и тем, что значительная часть из них - это пожилые люди, перевод на русский язык должен был стать приоритетной задачей для власти". Медведчук сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" самостоятельно перевела рекомендации на русский язык и распространит их среди миллионов граждан. "И в дальнейшем приложит все усилия, чтобы русскоязычные граждане Украины получали всю необходимую информацию о борьбе с коронавирусом", - заверил депутат.

Медведчук считает, что "Зеленский продолжает преступную политику [экс-президента Петра] Порошенко" по навязыванию всему народу идентичности, присущей только отдельной части населения страны. "Это путь в никуда, путь раскола и распада страны, вся ответственность за который ложится на президента Зеленского и его команду", - заключил он.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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