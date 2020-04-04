Интерпол предупредил об учащении хакерских атак на больницы в разгар эпидемии коронавируса

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Хакеры все чаще совершают атаки на медицинские учреждения, блокируя их компьютерные системы с требованием заплатить выкуп. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу Интерполом.

"Больницы и другие институты, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и сталкиваются с беспрецедентными физическими рисками, теперь подвергаются угрозе со стороны киберпреступников, - гласит сообщение международной полицейской организации. - Команда Интерпола по реагированию на киберугрозы отмечает, что количество попыток заразить программами-вымогателями [компьютерные системы] ключевых организаций и инфраструктуры, задействованной в операциях по борьбе с эпидемией, существенно увеличилось".

Как отмечается в заявлении, все больше медицинских учреждений подвергаются шантажу со стороны неизвестных, которые лишают их доступа к жизненно важным файлам и системам, требуя заплатить выкуп за разблокировку.

Специалисты международной полицейской организации отмечают, что в подавляющем большинстве случаев заражение происходит через электронную почту. Злоумышленники присылают под видом обновленных рекомендаций правительства или агентства здравоохранения письма, содержащие ссылки на сайт с вирусом или зараженные файлы.

В этой связи Интерпол уже предложил поддержку полиции входящим в организацию странам в проведении расследования указанных случаев. Кроме того, Интерпол выражает готовность оказать техническую поддержку и консультации по улучшению безопасности систем критически важной медицинской инфраструктуры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.