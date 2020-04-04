В Москве умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Еще два пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, у них были сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

"В Москве скончались два пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов - 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет", - сообщили в штабе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.