В США число заразившихся коронавирусом превысило 290 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 290 тыс. Эти выкладки опубликовал в субботу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, число инфицированных в США составляет 290 606 человек. С вечера пятницы рост по этому показателю составил 13 611 случаев по сравнению с 31 782 случаями за предыдущие сутки.

В субботу в Соединенных Штатах насчитывалось 7 826 летальных исходов. С вечера пятницы число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, увеличилось в стране на 420 человек. За предыдущие сутки данный показатель составлял рекордные 1 423.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.