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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 90 тыс.

По данным портала FOCUS online, число умерших пациентов с коронавирусом в стране составило 1 318

БЕРЛИН, 4 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 318, инфицированы 91 314 тыс. человек. Такие данные привел в субботу портал FOCUS online, проанализировавший сведения, поступившие от федеральных земель ФРГ.

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Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Бавария. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг. Более 24 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 166 человек, заразились почти 6 тыс. Темпы распространения эпидемии и смертность по сравнению с предыдущими днями не изменились.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов.

 

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ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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