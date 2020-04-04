Посол Азербайджана заявил, что отношения с Россией вышли на принципиально новый уровень

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Отношения между Азербайджаном и Россией вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил ТАСС в субботу посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в комментарии, приуроченном к 28-й годовщине установления российско-азербайджанских дипломатических отношений.

"За прошедшие 28 лет отношения между двумя странами вышли на качественно и принципиально новый уровень, - указал он. - Сегодня российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства и предусматривают все сферы сотрудничества, включая политическое, экономическое, торговое, социальное, культурное, гуманитарное, образовательное направление, а также охватывают широкомасштабное военно-техническое сотрудничество".

Как подчеркнул дипломат, созданная между двумя странами атмосфера основана прежде всего на взаимном доверии и дружбе между лидерами двух стран, а импульс ускорению азербайджано-российских отношений за последние годы дали регулярные встречи и взаимные визиты глав государств.

"Между двумя странами существует весьма интенсивный политический диалог. Межпарламентские связи, деятельность межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству, многочисленные контакты между руководством министерств иностранных дел, других министерств, а также иных ведомств и учреждений еще более обогатили сотрудничество, основанное на политике добрососедства, многовековых традициях дружбы и взаимного уважения", - указал он.

В этой связи Полад Бюльбюль оглы напомнил, что в ноябре 2019 года Москву с официальным визитом посетила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, в ходе которого она провела двусторонние встречи на высоком уровне, выступила на десятом Азербайджано-российском межрегиональном форуме и приняла участие в открытии построенного в 1939 году Национального павильона Азербайджана на территории выставочного комплекса ВДНХ, ставшего символом дружбы двух стран.

Экономические и гуманитарные связи

Как указал посол, с момента установления дипломатических отношений было подписано около 300 двусторонних документов, среди которых Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, Бакинская декларация от 9 января 2001 года, Московская декларация от 6 февраля 2004 года и Бакинская декларация о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года. Импульс развитию экономических связей дали документы, подписанные в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в РФ 1 сентября 2018 года.

"В 2019 году объем двусторонней торговли составил 3,2 млрд долларов, что на 27,4% больше, чем в 2018 году. В Азербайджане действуют 950 совместных предприятий. Инвестиции России в Азербайджан составили 4,5 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в Россию - 1,5 млрд долларов. Азербайджан напрямую сотрудничает с 70 субъектами Российской Федерации, и с рядом российских регионов подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве", - рассказал он.

Полад Бюльбюль оглы также обратил внимание на расширение гуманитарных связей, в том числе в сфере образования. "Следует особо подчеркнуть отношение в нашей стране к русскому языку. В 360 школах предусмотрено обучение на русском языке. Самая большая русская община на Южном Кавказе находится в Азербайджане. Будучи достойными гражданами, они вносят весомый вклад в развитие нашей страны", - подчеркнул он. По его словам, важную роль в расширении гуманитарного и культурного взаимодействия играют Бакинский международный гуманитарный форум, который проходит под патронатом президентов России и Азербайджана, а также Фонд Гейдара Алиева.

Как отметил посол, значительное развитие получило и сотрудничество в сфере туризма. По его словам, количество туристов из России, посетивших Азербайджан в 2019 году, перевалило за миллион.

Нагорнокарабахское урегулирование

Полад Бюльбюль оглы коснулся также проблематики урегулирования нагорнокарабахского конфликта. "Участвовавший 3 октября [2019 года] в пленарном заседании 16-го ежегодного заседания клуба "Валдай" президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев еще раз довел до международной общественности приоритетные направления внешней политики страны, в том числе касающиеся армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта", - указал он, отметив, что деятельность России по данной проблеме в качестве постоянного члена Совбеза ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ имеет особое значение для Азербайджана.

"Достижения за 28 лет дают нам основание говорить о наличии сильной воли и решимости лидеров наших государств и далее развивать существующие отношения между двумя странами, что способствует дальнейшему укреплению дружественных связей между народами и поддержанию мира в регионе", - заключил посол.

Тесты на коронавирус

Полад Бюльбюль оглы сообщил, что Азербайджан признателен России за безвозмездную передачу 12 тыс. тест-систем для выявления коронавируса.