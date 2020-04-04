Трамп заявил, что США введут войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей", - отметил глава государства.

Он уточнил, что это подкрепление "скоро получит" информацию о сроках и месте дислокации. "Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - добавил президент США.

"Я могу проинформировать также о том, что моим распоряжением 1 тыс. военнослужащих будет направлена в город Нью-Йорк для оказания помощи там, где она требуется больше всего", - отметил Трамп, назвав этот мегаполис очагом распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В минувший понедельник в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до 1 тыс. пациентов. На борту имеются 12 операционных, радиологический кабинет, лаборатория и две установки для получения кислорода. Госпиталь предназначен для приема пациентов, которые не заразились коронавирусом: он снизит нагрузку на больницы Нью-Йорка.

Ситуация в США

Трамп ожидает большого количества смертей из-за коронавируса в ближайшие две недели.

"Возможно, эта и следующая недели будут самыми сложными. Будет большое число смертей, - сказал он. - Мы полагаемся на очевидные прогнозы в наибольших очагах".

При этом, по словам Трампа, есть и прогресс в борьбе с пандемией.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 8,1 тыс. человек.