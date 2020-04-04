WP: разведка США предупреждала Белый дом об опасности коронавируса еще 3 января

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Разведка США неоднократно докладывала президенту Дональду Трампу о серьезности угрозы коронавируса нового вида, первое такое предупреждение американская администрация получила еще 3 января. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post .

"Администрация США получила первое предупреждение о вспышке заболевания еще 3 января. Представители разведсообщества в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы, - отмечает издание. - Однако потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено".

По мнению авторов публикации, США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. Газета проводит параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда "имелось множество сигналов, но президент (тогда это был Джордж Буш - младший - прим. ТАСС) к ним не прислушался, пока враг не ударил".

В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на коронавирус. "Это (своевременное создание и производство таких тестов - прим. ТАСС) позволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры", - полагает издание.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 8,1 тыс. человек.