{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

WP: разведка США предупреждала Белый дом об опасности коронавируса еще 3 января

По данным издания, в ситуации с пандемией наибольшие упущения в США допустили в разработке тестов на коронавирус

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Разведка США неоднократно докладывала президенту Дональду Трампу о серьезности угрозы коронавируса нового вида, первое такое предупреждение американская администрация получила еще 3 января. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Администрация США получила первое предупреждение о вспышке заболевания еще 3 января. Представители разведсообщества в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали о серьезности угрозы, - отмечает издание. - Однако потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус не как отдаленную угрозу и находящийся по контролем вид гриппа, а как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек. Но время было упущено".

По мнению авторов публикации, США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии: ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии. Газета проводит параллель с терактами 11 сентября 2001 года, когда "имелось множество сигналов, но президент (тогда это был Джордж Буш - младший - прим. ТАСС) к ним не прислушался, пока враг не ударил".

В ситуации с пандемией, с точки зрения издания, наибольшие упущения допущены в разработке тестов на коронавирус. "Это (своевременное создание и производство таких тестов - прим. ТАСС) позволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры", - полагает издание.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 8,1 тыс. человек.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Белоруссии безвозмездно передали 10 тыс. тестов на коронавирус из России
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что это подтверждает союзнический характер отношений стран, тесное взаимодействие руководителей систем здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС