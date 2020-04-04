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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор просит ужесточить ограничения из-за новых очагов коронавируса в Дагестане

В частности, для предотвращения распространения вируса предлагается ограничить работу мечетей

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану предлагает ужесточить ограничительные меры из-за появления новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте главы и правительства Дагестана со ссылкой.

"На территории республики за прошедшие сутки сформировался один новый очаг в одном из районов города Махачкалы, и имеется очаг с 79 контактными лицами в Ботлихском районе. <...> Если ранее мы могли четко определить круг лиц, которые стали источником формирования очагов, установить и взять под изоляцию всех контактных и тем самым изолировать потенциальных распространителей инфекции, то в последних очагах отсутствует понимание источников инфекции. Соответственно, можно говорить о переходе процесса вируса из третьего этапа - ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в четвертый этап - массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев. <...> Требуется безотлагательное введение более жестких ограничительных мероприятий и расширение объема проводимых дезинфекционных работ", - приводятся в сообщении слова Павлова.

По его мнению, на данном этапе вирус циркулирует в окружающей среде. "Он есть в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах, и риск заражения граждан кратно увеличивается. Уже не обязательно контактировать с больными или носителями, достаточно просто проехаться в общественном транспорте, посидеть на лавочке где-нибудь на территории города, посетить общественные места, которыми в настоящее время являются магазины, аптеки и иные учреждения, которые граждане имеют право посещать", - считает руководитель управления

Для предотвращения распространения инфекции предлагается, в частности, ограничить работу мечетей. "У нас до настоящего времени существуют случаи посещения гражданами республики общественных мест, в том числе мечетей. Предлагаю ограничить работу данных духовных учреждений в связи с ухудшением общей эпидемиологической обстановки", - отметил Павлов, добавив, что в республике разработан план действий по организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса на территории Дагестана. В настоящее время документ проходит согласование "во всех заинтересованных ведомствах и структурах".

Ранее в субботу в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что с подозрением на коронавирус госпитализирован врач Ботлихской районной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным Роспотребнадзора, в республике подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом. "Сегодня предстоит большой объем работы по постановке на карантин лиц, вернувшихся из-за рубежа и находящихся на территории Дагестана. В этом отношении проведена совместная работа с МВД по Республике Дагестан, определено нахождение данных лиц, подготовлены соответствующие постановления, которые начнут вручаться в обязательном порядке", - также говорится в сообщении.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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