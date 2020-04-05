В Китае за сутки из-за коронавируса умерли три человека

ТАСС, 5 апреля. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае за последние сутки возросло на 30, 25 из них прибыли из-за рубежа. Как сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, три пациента с коронавирусной инфекцией умерли, выздоровели еще 213 человек.

По его данным, все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за сутки там не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Общее число выявленных случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 669, умерли 3 329. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - их в Китае насчитывается 1 024, в том числе 47 были зарегистрированы за минувшие сутки.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 17,4 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 107 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 295 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.