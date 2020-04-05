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Пандемия коронавируса нового типа

В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусом

По данным правительства региона, заболевшие граждане не покидали границы РФ и не выезжали за пределы края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье сообщило правительство Камчатского края.

Камчатка оставалась в числе последних семи регионов, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.

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"Заболевшие граждане не покидали границы Российской Федерации и не выезжали за пределы Камчатского края. Оба они, как и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы", - говорится в сообщении. Состояние здоровья заболевших не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что с 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции. Жителям края настоятельно не рекомендуется покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, первоочередной задачей, которая стоит перед назначенным в пятницу врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, депутаты заксобрания региона и представители общественных организаций считают именно недопущение распространения коронавирусной инфекции на полуострове. В понедельник новый глава региона планирует провести совещание по эпидемиологической обстановке в регионе.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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