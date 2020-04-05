В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусом

"Заболевшие граждане не покидали границы Российской Федерации и не выезжали за пределы Камчатского края. Оба они, как и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы", - говорится в сообщении. Состояние здоровья заболевших не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что с 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции. Жителям края настоятельно не рекомендуется покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, первоочередной задачей, которая стоит перед назначенным в пятницу врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, депутаты заксобрания региона и представители общественных организаций считают именно недопущение распространения коронавирусной инфекции на полуострове. В понедельник новый глава региона планирует провести совещание по эпидемиологической обстановке в регионе.